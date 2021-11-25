Берлин, 25 ноября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Немецкие потребители, похоже, все меньше и меньше хотят делать более крупные покупки. Сложившаяся ситуация с COVID-19 снижает потребление, однако это не единственная причина нежелания покупать товары. Об этом сообщило немецкое агентство Tagesshau 25 ноября.

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Резко растущее число случаев заражения коронавирусом и высокая инфляция все больше подрывают покупательские настроения немцев. Об этом также говорит индекс потребительского климата нюрнбергской исследовательской компании GfK, который упал на 2,6 пункта и достиг отрицательного показателя.

«Потребительский климат в настоящее время находится под властью двух подводных камней», — заявил эксперт GfK Рольф Бюркль.

Ввиду высоких показателей заболеваемости повсеместно возникла обеспокоенность по поводу дальнейших ограничений. Кроме того, высокий уровень инфляции (4,5 процента) снижает покупательную способность потребителей. По словам Бюркля, данная тенденция несколько ухудшает перспективы предстоящего рождественского бизнеса.

Потребление — важная опора экономического развития Германии. Компания GfK ежемесячно проводит опрос среди потребителей с целью исследования потребительского доверия. В рамках текущего опроса с 4 по 15 ноября было опрошено около 2000 человек.