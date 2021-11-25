Ярославль, 25 ноября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. В Ярославле опубликован список дорог, которые будут отремонтированы в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Ремонт дороги

Большая часть попала в список благодаря решениям судов, обязующих власти привести трассы в нормативное состояние. Например, ИА REGNUM не раз рассказывало о плачевном состоянии улицы Ударная, ведущей к больнице №2. Долгожданный ремонт там должен пройти в следующем году.

Также в 2022 будут отремонтированы улица Пожарского, часть Ленинградского проспекта, проспект Толбухина, проезд Ухтомского, Школьный проезд, улица Первомайская, Слепнёва, Лизы Чайкиной, Рылеева, Большая Любимская, Старая Костромская, Голубятная, Согласная, Лесная, 3-я Новодуховская, 5-я Вокзальная.

Также в список включены Тверицкая набережная, вместе с улицей Урочской, Мышкинский проезд — от улицы Магистральной до моста через Которосль, Тормозное шоссе, улицы Батова, Пригородная, 1-я Вокзальная, Механическая, Врачебная, Парниковая.