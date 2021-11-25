Москва, 25 ноября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Жители Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) постоянно сталкиваются давлением на республику и нарушением прав человека. Об этом заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев на IV съезде Международной Ассоциации русскоязычных адвокатов в Москве.

Молдавия и Приднестровье

«Фактически, вся повестка переговорного процесса между Кишинёвом и Тирасполем — это вопросы, связанные с восстановлением и надлежащей реализацией социально-гуманитарных, экономических и гражданских прав жителей Приднестровья, целенаправленно ограничиваемых молдавской стороной», — сказал Игнатьев.

Он сообщил, что таможенники Украины и Молдавии регулярно создают препятствия для жителей Приднестровья по разным вопросам. Глава МИД напомнил, что нарушение прав стало одной из основных причин для возникновения приднестровского конфликта.

«Гуманитарная ситуация в Приднестровье с каждым днём дает все больше поводов для беспокойства. Приднестровская сторона призывает международное сообщество и РФ в частности обратить внимание на происходящее и выступить гарантом соблюдения прав человека для жителей республики», — заявил Игнатьев.

Напомним, в 2018 году в Вене Кишинёв и Тирасполь договорились о «нейтральных» автомобильных номерах, которые должны были позволить жителям Приднестровья выезжать за границу, но потом молдавская сторона начала выдвигать дополнительные требования. 1 сентября 2021 года на Украине перестали пропускать транспорт с приднестровскими номерами.