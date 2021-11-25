Москва, , 16:42 — REGNUM Ресторан Kaif Provenancе в Москве закрыли. Об этом 25 ноября пишет издание BFM.RU.

Алишер Моргенштерн Скриншот с YouTube

По данным издания, в ходе проверки заведения были обнаружены нарушения. А именно отсутствие лицензии на продажу алкоголя, несмотря на наличие спиртных напитков в меню ресторана. Работа Kaif Provenancе была временно приостановлена.

ИА REGNUM напоминает, что одним из совладельцев ресторана является рэпер Моргенштерн. Он открыл Kaif Provenancе в октябре 2020 года.

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