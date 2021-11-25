Москва, 25 ноября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Ресторан Kaif Provenancе в Москве закрыли. Об этом 25 ноября пишет издание BFM.RU.

Скриншот с YouTube Алишер Моргенштерн

По данным издания, в ходе проверки заведения были обнаружены нарушения. А именно отсутствие лицензии на продажу алкоголя, несмотря на наличие спиртных напитков в меню ресторана. Работа Kaif Provenancе была временно приостановлена.

ИА REGNUM напоминает, что одним из совладельцев ресторана является рэпер Моргенштерн. Он открыл Kaif Provenancе в октябре 2020 года.