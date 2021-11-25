Москва, , 15:33 — REGNUM Штраф для депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) за прогул пленарного заседания в день охоты может составить 21 250 рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна («Единая Россия»), 28 октября, когда нижняя палата парламента обсуждала проект федерального бюджета на 2022−2024 годы в первом чтении, Рашкин был в Саратовской области. Штраф за пропуск пленарного заседания без уважительной системы может составить более 21 тыс. рублей. Штрафы за «прогулы» установлены регламентом нижней палаты парламента.

Еще около 30 тыс. рублей стоили билеты в бизнес-класс на самолет в Саратов, добавил Хинштейн, указав на то, что билет покупался за счет государства.

Всего, по подсчетам Хинштейна, охота Рашкина стоила бюджету страны почти в 55 тыс. рублей.

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