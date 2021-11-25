Берлин, 25 ноября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Немецкая экономика в третьем квартале текущего года росла гораздо слабее, чем предполагалось изначально. Из-за новой волны коронавирусной инфекции экономисты даже опасаются стагнации в конце года, с тоской оглядываясь назад. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 25 ноября.

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Немецкая экономика вступает в тяжелую осень и зиму с несколько более слабым ростом, чем предполагалось изначально. Согласно сообщению Федерального статистического управления, валовой внутренний продукт (ВВП) в третьем квартале вырос на 1,7 процента. По предварительным оценкам, власти Висбадена предположили дальнейший рост на 1,8 процента.

Крупнейшая экономика Европы была поддержана частным потреблением, которое выросло на 6,2 процента. Однако экспорт товаров и услуг сократился на 1% по сравнению с предыдущим кварталом. При этом корпоративные инвестиции в оборудование (машины и транспортные средства) упали на 3,7 процента, а инвестиции в строительство — на 2,3 процента.

Экономисты ожидают, что в ближайшие месяцы экономика значительно остынет, в том числе из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией, которая, вероятно, ослабит частное потребление как важный столп экономики. Есть опасения, что потребители будут воздерживаться от посещения ресторанов или мероприятий из-за страха заражения. Кроме того, многие федеральные земли начали вводить более строгие ограничения по сдерживанию пандемии.

По мнению Deutsche Bundesbank, экономика должна «сначала сделать передышку». Центральный банк ФРГ также сообщил, что валовой внутренний продукт может остановиться в четвертом квартале 2021 года.