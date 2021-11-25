Уфа, 25 ноября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Карантин из-за заразного заболевания крупного рогатого скота (КРС) введен в Баймакском районе Башкирии. Об этом 25 ноября сообщил глава администрации этого района Фанис Аминев на своей странице в социальной сети.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Корова

По его словам, в районе крупный рогатый скот оказался под угрозой заболевания нодулярным дерматитом. В настоящее время на этой территории введен карантин.

«19 ноября 2021 заведующий Ирандыкской ветлечебницы сообщил об обнаружении заболевания крупного рогатого скота с признаками заразного узелкового дерматита на территории села 1-е Туркменово Мукасовского сельского поселения», — сообщил Аминев, отметил, что после осмотра и взятия проб 24 ноября 2021 года специалисты выявили 17 личных подсобных хозяйств с зараженными и переболевшими животными.

В этих хозяйствах содержится 124 головы крупного рогатого скота. Также было выявлено два крестьянско-фермерского хозяйства с такими животными общим поголовьем 76 голов. Аминев сообщил, что в настоящее время зараженные животные ликвидированы. Опасности для других животных не представляют.

Сообщается, что признаками болезни являются: потеря продуктивности и живой массы, лихорадка, поражение лимфоидной системы, отёк внутренних органов и подкожной клетчатки, образование бугорков в коже и внутренних органах, поражение слизистых оболочек органов дыхания, пищеварения, глаз.