Минск, , 15:29 — REGNUM Ситуацию с отменой эвакуационного авиарейса из Ирака для возвращения на родину мигрантов из Белоруссии прокомментировал 25 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с членами конституционной комиссии, его слова приводит агентство БелТА.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом ранее государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович сообщил, что эвакуационный рейс из Ирака для возвращения беженцев не состоялся и потому около 200 мигрантов находятся в аэропорту Минска в ожидании этого рейса. Также он добавил, что ЕС пока бездействует в данной ситуации.

«Хотят уехать — пожалуйста. Мы их (мигрантов — ред.) собираем в аэропорту. Чего-то самолет сегодня не прислали?», — сказал Лукашенко, на что ему ответили, что этот вопрос связан с оплатой расходов на осуществление рейса.

«Так пусть европейцы заплатят. Тоже мерзавцы: «Выделили мы деньги: и миллионы, и тысячи…». Ни одной копейки сюда не поступило денег. Красный Крест там и прочие. Пока кормим и поим мы этих людей, не за их (беженцев — ред.) счет. Это им очень важно», — отметил белорусский лидер.

«Что там этот рейс стоит?! И некому оплатить. Пусть Евросоюз оплатит», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь белорусского министерства иностранных дел Анатолий Глаз заявил, что Европейский союз пока не выполнил своих обещаний и не предоставил финансовой помощи находящимся в Белоруссии беженцам из стран Востока и Африки.