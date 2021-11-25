Сочи, Краснодарский край, , 15:28 — REGNUM Власти делают всё возможное, чтобы спасти людей, пострадавших в результате трагедии в шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом 25 ноября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем.

Владимир Путин беседует с Александром Вучичем Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв на шахте в Кузбассе – все новости»

«Это большая беда. Люди погибли», — заявил Путин.

«Уже несколько раз разговаривал с губернатором Кемеровской области, руководителем спасательных служб. Они делают всё возможное. Ситуация, к сожалению, легче не становится: есть опасность для жизни спасателей. Сейчас на месте принимают необходимые решения. Будем надеяться, что удастся спасти как можно больше людей», — указал он.

Президент Сербии, в свою очередь, принёс соболезнования России