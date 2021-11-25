Берлин, , 16:30 — REGNUM Спустя день после презентации правительственной программы «светофорной коалиции» настала очередь трех партий провести внутрипартийное голосование. Об этом сообщило немецкое агентство DW 25 ноября.

У 125 000 членов Союза 90/зелёных есть десять дней. С 25 ноября в цифровой или письменной форме они должны начать голосование за соглашение не только по договоренностям с потенциальными партнерами в правительстве, но и по кадровому листу для формирования кабинета министров. Кроме того, «зеленые» объявят о занятии пяти министерств в будущем правительстве.

По мнению исполнительного комитета партии, для принятия коалиционного соглашения и утверждения министерских постов необходимо простое большинство голосов.

Социал-демократы проголосуют за коалиционное соглашение на специальной цифровой партийной конференции 4 и 5 декабря. Ожидается, что партия свободных демократов одобрит соглашение на выходных.

Программа СДПГ, «зеленых» и СвДП также предусматривает, что кандидат от социал-демократов Олаф Шольц будет избран канцлером в бундестаге 6 декабря.

Хотя сторонам пришлось сократить свои позиции и пойти на компромисс в переговорах по коалиции, назначенный канцлером Шольц предполагает, что все партии одобрят соглашение. Он также пообещал, что будущий кабинет будет состоять из мужчин и женщин в равных частях.

24 ноября СДПГ, «зеленые» и СвДП завершили переговоры по коалиционному соглашению и представили ключевые моменты сделки местным СМИ.