Берлин, , 16:39 — REGNUM Социал-демократы, «зеленые» и свободные демократы предложили несколько прогрессивных шагов в своем новом коалиционном соглашении. Однако у многих экологических активистов есть опасения, что сделка не состоится, сообщает немецкое агентство DW 25 ноября.

Три партии, которые должны сформировать следующее правительство Германии, представили в Берлине свою программу под названием «Больший прогресс», стремясь продемонстрировать уход от эпохи Меркель и выступая в качестве альянса за свободу, справедливость и устойчивость.

Ключевая сделка, по-видимому, была заключена между двумя младшими партнерами по коалиции: зелеными и неолиберальными свободными демократами (СВДП). В то время как защитники окружающей среды смогли достичь цели приостановки угольной промышленности Германии к 2030 году, СВДП получила в свои руки второе по значимости ведомство в стране: лидер партии Кристиан Линднер намерен возглавить министерство финансов.

Присутствовали и другие требования к поддержанию экологии: новое правительство стремится обеспечить, чтобы к 2030 году около 80% электроэнергии в стране поступало из возобновляемых источников, а на дорогах Германии находилось по меньшей мере 15 миллионов полностью электрических автомобилей.

Но экологические группы были критически настроены, сетуя на отсутствие конкретных мер по сокращению выбросов CO2 в краткосрочной перспективе. В соглашении не упоминалось об ограничении скорости на автобане и не было приведено точных сроков постепенного отказа от автомобилей, работающих на газе или дизельном топливе.

СВДП, тем временем, может указать на множество побед. Благодаря усилиям партии, долговой тормоз Германии (механизм, предназначенный для того, чтобы страна не брала на себя новые долги) должен быть повторно применен в 2023 году. Кроме того, в новом соглашении нет упоминания о каком-либо повышении налогов, хотя, с другой стороны, также не было обещания исключить их повышение, что было указано в первоначальном документе, представленном несколько недель назад.

Новый правительственный контракт обещает несколько прогрессивных мер, которые были немыслимы при уходящем правительстве, а именно легальную продажу каннабиса для рекреационного использования в лицензированных магазинах и голосование с 16 лет.

Кроме того, коалиция намерена принять новый закон о гражданстве, который облегчит жизнь для миллионов иммигрантов в Германии. Им будет разрешено получить гражданство всего через три года пребывания в стране и сохранить свое прежнее гражданство после натурализации.