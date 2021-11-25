Москва, , 15:25 — REGNUM Повышение цена на блюла в ресторанах главным образом связано с растущей инфляцией в стране, так как в мае 2021 года, продовольственная инфляция превысила 7%, что являлось максимумом за последние пять лет, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

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«На десятки процентов подорожали продукты, которые есть в корзине у каждого россиянина: хлеб, картофель, морковь, мука, макароны.

На рост цен, безусловно, повлияла пандемия и необходимый запуск печатного станка для поддержания мировой экономики. Ведь когда деньги становятся дешевыми, это называется инфляция, однако инфляция — это не рост цен, а снижение самой стоимости денег.

Приток новых средств составил порядка $10−11 трлн. Деньги стали дешевыми, и все предприниматели вынуждены повышать цены на свои продукты и услуги. Уровень цен растет везде, включая и ресторанный бизнес.

Ещё одна немаловажная причина заключается в ослабевшем рубле в конце 2020 года — на тот период доллар стоил 77 руб. При этом некоторое сельскохозяйственное оборудование импортное, и цены на него выросли.

Кроме того, доля импортных продуктов в закупках, например, московских ресторанов в среднем достигает 30−40% Так что, если речь идёт конкретно о повышении цен в общепите, то здесь виноват не столько слабый рубль, сколько зависимость нашего ресторанного бизнеса от импорта.

В итоге производители отбивают данное подорожание увеличением себестоимости своего конечного продукта.

Общая тенденция повышения цен, как в ресторанном бизнесе, так и в продовольственном сегменте будет постепенно расти, в связи с появлением большого количества ничем не обеспеченных денежных средств», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году цены на блюда в крупных сетевых ресторанах могут повыситься на 15%. Как объясняют рестораторы, повышение цен произойдет в связи со значительным подорожанием мяса, рыбы, морепродуктов и импортных сыров.

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