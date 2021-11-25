Москва, 25 ноября 2021, 15:24 — REGNUM Россия не получала от «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) официального уведомления о назначении нового посла в Москве, заявила 25 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она добавила, что официальных уведомлений от афганской стороны для МИД России не было, поэтому делать выводы преждевременно.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в связи с ситуацией в Афганистане, где власть захватили боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), необходимо не допустить дестабилизации политической обстановки в постсоветских государствах Туркестана.