* талибов — запрещённая в России организация

Москва, 25 ноября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Россия не получала от «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) официального уведомления о назначении нового посла в Москве, заявила 25 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«По поводу сообщений о планах движения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначить новых представителей в зарубежных миссиях Афганистана: мы их видели в СМИ, при этом неких официальных заявок, документов, материалов на этот счёт к нам не поступало», — сказала Захарова на брифинге.

Она добавила, что официальных уведомлений от афганской стороны для МИД России не было, поэтому делать выводы преждевременно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в связи с ситуацией в Афганистане, где власть захватили боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), необходимо не допустить дестабилизации политической обстановки в постсоветских государствах Туркестана.