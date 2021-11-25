Тюмень, 25 ноября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. В Тюменской области в 2021 году более чем полмиллиарда рублей выделено на субсидирование сельхозпроизводителей, пострадавших от летней засухи. Об этом заявил глава региона Александр Моор 25 ноября в своём послании депутатам областного парламента.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области большинство фермерских хозяйств из-за засухи минувшим летом потеряли 50% урожая зерновых и зернобобовых культур.

Для сохранения маточного поголовья крупного рогатого скота из регионального бюджета сельхозпредприятиям было выделяться по 10 тысяч рублей на одну корову.