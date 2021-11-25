Киев, , 15:21 — REGNUM Украина заявила о намерении погасить задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников до конца 2021 года, а уже в следующем году производить выплаты без задержек и не накапливать долги. Такое обязательство правительство страны взяло на себя в рамках второго транша Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by, полученного 24 ноября. Это следует из совместного меморандума об экономической и финансовой политике МВФ и правительства Украины, которое опубликовано на сайте украинского минфина.

Альтернативаня энергетика Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы активизируем наши усилия по предотвращению накопления квазифискального дефицита в энергетическом секторе. С этой целью мы обязуемся ликвидировать задолженность перед производителями возобновляемой энергии и предотвратить накопление долга в будущем», — указано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский публицист, германист Тимофей Борисов заявил, что Европа хочет превратить Украину в поставщика «зелёного» водорода и с этой целью приспособить и переоборудовать под транзит водорода её газотранспортную систему.

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По его мнению, Украину обязательно будут принуждать к «зелёной энергетике», на это направлена большая часть помощи, выделяемой стране.

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