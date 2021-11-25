Кострома, , 15:36 — REGNUM В Костромской области братьев и сестёр будут зачислять в одни детсады и школы, невзирая на прописку. Соответствующие поправки в региональный закон «О мерах социальной поддержки многодетных семей» на заседании 25 ноября приняли депутаты Костромской областной думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее для получения преимущественного права при попадании в образовательные организации дети должны были быть зарегистрированы родителями по одному адресу. Отметим, что ранее законодательство в этой части уже было изменено на федеральном уровне.

Всего в Костромской области имеется 266 школ и 221 детский сад, в них воспитываются и учатся более 109 тысяч ребят.

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