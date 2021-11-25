Оренбург, 25 ноября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Депутата Оренбургского горсовета Сергея Николаева исключили из ЛДПР. Решение принято высшим советом партии и подписано лично ВладимиромЖириновским. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Заксобрания, лидер фракции ЛДПР Максим Щепинов.

ЛДПР

Он также отметил, что городской депутат лишился членства в партии с формулировкой «за предательство». Причиной изгнания из партии стала антинародная инициатива Сергея Николаева о резком увеличении (в полтора раза) денежной суммы на осуществление депутатской деятельности — с 45 до 70 тыс. рублей. ЛДПР не поддерживает рост зарплат чиновников и депутатов. Коллеги и в данном случае не поддержали предложение Николаева и рекомендовали отозвать проект.

Лишение партбилета не означает, что Сергей Николаев лишится и депутатского мандата. Хотя в горсовет Оренбурга он прошел по парспискам, отметил Максим Щепинов. По его словам, нет пока механизма для отзыва мандата в таких ситуациях.