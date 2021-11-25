Таллин, , 15:19 — REGNUM Расходы крупнейшего медиа концерна Эстонии Postimees Grupp на бумагу составляют до миллиона евро в год, недавно типография известила предприятие о предстоящем повышении цен на 60−70%. Об этом сообщил портал Об этом сообщил портал err.ee.

СМИ Job-pressa.ru

Отмечается, что бумажные СМИ в последнее десятилетие заметно снизили свои объемы, частоту выпуска и распространенность на территории Эстонии. Виной тому несколько причин, главная из которых — распространение цифровых медиа и резкое падение объемов заказа рекламы в традиционных СМИ. На спад бумажных СМИ оказала влияние и эпидемия коронавируса. Были закрыты десятки традиционных печатных газет и журналов

Теперь, сообщает портал, у печатных СМИ другая проблема — дефицит бумаги и стремительный рост цен. На рынке возник дефицит бумаги, поскольку заводы сократили производство из-за продолжающегося сокращения спроса на обычные газеты.

По словам директора типографии, Kroonpress Андреса Кулля, в этом году цена печатных газет выросла на 60%, к которым добавится рост стоимости производства. Директор по продажам типографии Printall Тынис Пеэбо также отметил, что на рынке договоры с клиентами заключаются на квартал, не дольше, поэтому мало возможности сыграть на ценах.