Сочи, Краснодарский край, 25 ноября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Сербия будет удовлетворена газовыми поставками из России. Об этом 25 ноября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин беседует с Александром Вучичем

«Знаю, что вас некоторые вопросы особенно беспокоят. Связано это с тем, что заканчивается контракт на поставку природного газа в Сербию», — заявил Путин.

«Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести эту работу до конца, но, во всяком случае, найдём такое решение, которое будет, безусловно, приемлемым для наших сербских друзей», — указал он.