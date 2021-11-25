Лондон, 25 ноября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Британский принцУильям заявил, что из-за растущего населения Африки страдает дикая природа. Пользователи соцсетей раскритиковали герцога Кембриджского за эти слова и посоветовали ему читать книги по истории, сообщает телекомпания «Аль-Джазира».

Frankie Fouganthin Принц Уильям и герцогиня Кэтрин Миддлтон

Вечером 23 ноября принц выступил в Лондоне на церемонии вручения награды Tusk Conservation Awards. Он отметил, что из-за «человеческой популяции» растёт давление на «дикую природу и дикие пространства» африканского континента, и это «огромная проблема для защитников природы».

В 2017 году принц уже заявлял, что быстро растущее население Африки подвергает дикую природу огромному давлению. При этом принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон произвели на свет троих детей.

«Винить африканских мирных жителей — значит совершенно неправильно понимать историю Африки», — так прокомментировал слова принца один из пользователей Twitter.

Другой читатель посоветовал принцу «проводить время, читая хорошие книги по истории, воспитывая своих многочисленных детей и проводя время со своей огромной семьей». Это человек добавил, что мнение Уильяма — «это сточные воды».

Журналист Надин Бэтчелор-Хант указала на то, что в Африке плотность населения намного ниже, чем в Азии и Европе. Другие пользователи отметили, что принц не вправе говорить так о жителях Африки.

Вместе с тем высказывание принца одобрили в британской организации Population Matters, выступающей за сокращение роста населения. Её директор Робин Мейнард заявила газете The Times, что британцам следует иметь небольшие семьи, чтобы сократить потребление природных ресурсов.

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