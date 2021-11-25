Минск, 25 ноября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Белоруссия «худо-бедно» состоялась как суверенное и независимое государство и Александр Лукашенко останется в истории. Об этом заявил сам Лукашенко, выступая 25 ноября на заседании сформированных им групп разработчиков проекта новой конституции Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Господь нас поселил на этом клочке земли, и никуда не денешься, надо обеспечить нормальную жизнь на этом клочке земли для этого десятка миллионов человек и пары миллионов гостей, которые сюда каждый год приезжают. Поэтому очень много будет зависеть от личностей, в том числе и первого лица государства, не преувеличивая нашу и мою роль в истории. Мы останемся в истории. Худо-бедно, мы создали свое независимое суверенное государство, которое просуществовало уже больше четверти века», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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«Для детей нужно оставить нормальную управляемую страну и государство, — сообщил Лукашенко. — Убедить людей надо, что сегодня не личное главное, а главное — в целом для нашего общества сохранить нашу государственность».

Лукашенко уверен, что наилучшим образом этому будет способствовать принятие новой конституции, в которой будет закреплён статус не избираемого и отсутствующего в законодательстве «Всебелорусского народного собирания» его сторонников. На это он обратил внимание участников совместного заседания сформированными по президентским указам «конституционной комиссии» и «рабочей группы по доработке проекта конституции».

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