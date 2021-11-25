Касли, Челябинская область, 25 ноября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Бывший глава Каслинского района Челябинской области заплатит за ущерб из-за уничтожения выявленного объекта культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

George Hodan Суд

Речь идёт о здании туберкулёзного диспансера. 13 июня 2018 года чиновника осудили за превышение должностных полномочий, повлекших уничтожение этого муниципального имущества. А затем прокуратура потребовала от него заплатить 2 279 493 рублей. Суд встал на сторону ведомства.

Ответчик подал апелляционную жалобу. Но областной суд оставил её без удовлетворения.