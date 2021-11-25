Москва, , 15:20 — REGNUM Кинопродюсер, создатель кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн, ранее попавший в больницу с инфарктом, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом 25 ноября сообщает Телеграмм-канал «Mash».

Аппарат ИВЛ Wikimedia.com

"Марка Рудинштейна подключили к ИВЛ. Он в коме», — говорится в сообщении ТГ-канала.

Также указывается, что состояние 75-летнего кинопродюсера продолжает ухудшаться и добавляется, что Рудинштейн перенёс в больнице инсульт и в ночь на 25 ноября впал в кому. После этого, по информации источника, медики подключили его к аппарату ИВЛ.

Отметим, 23 ноября стало известно, что кинопродюсер Марк Рудинштейн был госпитализирован после инфракта.