Москва, 25 ноября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Кинопродюсер, создатель кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн, ранее попавший в больницу с инфарктом, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом 25 ноября сообщает телеграмм-канал Mash.

Wikimedia.com Аппарат ИВЛ

«Марка Рудинштейна подключили к ИВЛ. Он в коме», — говорится в сообщении ТГ-канала.

Также указывается, что состояние 75-летнего кинопродюсера продолжает ухудшаться, и добавляется, что Рудинштейн перенёс в больнице инсульт и в ночь на 25 ноября впал в кому. После этого, по информации источника, медики подключили его к аппарату ИВЛ.

Отметим, 23 ноября стало известно, что кинопродюсер Марк Рудинштейн был госпитализирован после инфаркта.