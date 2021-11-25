Сочи, Краснодарский край, 25 ноября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Россия и Сербия преодолели спад товарооборота в пандемийный 2020 год. Об этом 25 ноября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Вучич

«Несмотря на сложности, связанные с пандемией и коронавирусной инфекцией, наши отношения не только поддерживаются на всех уровнях, но и развиваются. Развиваются по всем направлениям: это касается, прежде всего, конечно экономики», — заявил Путин.

«Если в пандемийный год, в 2020 году у нас было падение товарооборота на 17% с лишним, то в этом году рост уже свыше 20% только за 9 месяцев текущего года. Значит, мы не только преодолели спад 2020 года, но и нарастим объём товарооборота», — указал он.