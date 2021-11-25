Москва, , 15:11 — REGNUM Как лидер одной из оппозиционных партий Юлия Тимошенко, разумеется, не может не использовать для критики действующей власти на Украине проблемы в энергетике страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Энергетика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Тем более, что сама она на посту премьер-министра плотно данными вопросами занималась и в связи с этим довольно активно фигурировала в политическом поле, причем для украинского населения скорее в позитивном ключе.

Она тогда проявила себя принципиальным борцом с олигархическим посредником в лице РосУкрЭнерго, а на фоне прямого саботажа и низкой договороспособности президента Виктора Ющенко еще и продемонстрировала способность договариваться с Москвой.

Более того, дополнительные баллы Тимошенко набрала выступив против повышения цен на газ для населения. Сейчас она, видимо, опять попытается повысить свой авторитет, ссылаясь на прошлые заслуги.

Но если оценивать ситуацию непредвзято, именно в премьерство Тимошенко были сделаны первые шаги по пути, который сегодня привел к тому, что Украина встречает зиму без достаточных запасов топлива.

Именно тогда, под либеральными и националистическими лозунгами «оранжевого» майдана стал проводится курс на «диверсификацию источников топлива, снижение энергетической зависимости, рыночные механизмы формирования цен на газ и его транспортировку».

А по факту это были попытки шантажа Газпрома транзитом, хотя цены для Украины тогда, по политическим соображениям, в том числе и связанным с арендой базы ВМФ в Севастополе, были льготными.

Именно тогда встал вопрос о том, что цены на газ и электроэнергию для населения нужно повышать. И на каждом следующем шаге развития игры в энергонезависимость эффект был всегда один — цены для Украины росли, а для населения и того быстрее», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, резкой критикой энергетической политики нынешнего руководства Украины выступила депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

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