Чебоксары, , 15:10 — REGNUM В Чувашии на сессии Госсовета определили шесть человек, которые войдут в новый состав республиканского избиркома. Из них четыре человека выдвинуты партиями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Жеребьёвка в ЦИК Чувашии Cap.ru

Сегодня, 25 ноября, региональный парламент определился со своими шестью представителями в Центральной избирательной комиссии Чувашии. В качестве претендентов в члены избиркома парламентские партии предложили следующих кандидатов: «Российская партия пенсионеров за справедливость» — Марину Аввакумову, («Справедливая Россия — Патриоты России — За правду" — Лилию Вахитову, ЛДПР — Руслана Иванова, КПРФ — Олега Павлова.

ЦИК России выдвинул Олега Ефимова, который работает секретарём республиканского избиркома. Чувашское отделение «Волонтёры Победы» делегировало Екатерину Канюку.

Депутаты проголосовали за назначение данных кандидатов в состав ЦИК Чувашии с правом решающего голоса. Таким образом, новый состав избиркома сформирован наполовину.

Напомним, что ЦИК Чувашии состоит из 12 членов, половина из них назначается Госсоветом, другая половина — главой республики. После формирования избиркома ЦИК России выдвигает кандидатуру на голосование для назначения на пост председателя.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября 2021 года ЦИК России представил двух кандидатов для назначения в ЦИК Чувашии с правом решающего голоса: это главный федеральный инспектор по Чувашской Республике Геннадий Федоров и секретарь регионального избиркома Олег Ефимов.

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