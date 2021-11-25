Санкт-Петербург, 25 ноября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Переговоры по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы продвигаются медленно. Об этом 25 ноября сообщила председатель Совета Федерации (СФ) России Валентина Матвиенко на встрече со спикером Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой в Санкт-Петербурге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентина Матвиенко

Глава СФ отметила, что Москва предложила использовать для соглашения по границе точные советские карты, которые есть только в Минобороны РФ. Баку и Ереван согласились на такой подход.

«Понимание и согласие есть, но процесс продвигается медленно. Из-за этого продолжается определённое напряжение», — сказала Матвиенко.

Она добавила, что Россия стремится к тому, чтобы в Закавказье был мир. Гафарова ответила, что Баку хочет добиться стабильности в Нагорном Карабахе, а без этого не получится достигнуть стабильности в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября на армяно-азербайджанской границе начались боевые столкновения. Баку и Ереван обвиняют в этом друг друга. Вечером 16 ноября после того, как главы военных ведомств Армении и Азербайджана созвонились с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, бои прекратились. Предположительно конфликт обострился из-за желания одной из сторон занять стратегические высоты, расположенные на спорной территории.