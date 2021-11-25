Тюмень, , 15:08 — REGNUM В Тюменской области совокупная выручка нефтегазового кластера составляет почти 250 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор 25 ноября в своём ежегодном послании депутатам областного парламента.

Губернатор Тюменской области Александр Моор на Тюменском нефтегазовом форуме Oilgasforum.ru

В нефтегазовом кластере Тюменской области уже более 50 компаний, в 2021 году к нему присоединились компании «Газпром» и «Новатэк». Общий объём инвестиций в основной капитал кластера составил более 53 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 ноября 2021 года нефтегазовый кластер зарегистрирован в реестре Минпромторга России. Включение в реестр дает участникам кластера возможность компенсировать свои затраты, связанные с проектами импортозамещения, за счёт федерального бюджета.

Читайте ранее в этом сюжете: «Это победа»: тюменский Нефтегазовый кластер вошел в реестр Минпромторга