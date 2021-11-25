Москва, 25 ноября 2021, 15:12 — REGNUM Ситуация в Афганистане беспокоит, важно не допустить в этой стране гуманитарной катастрофы. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил 25 ноябряна заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Говоря об обострении региональных конфликтов, он выразил серьёзную озабоченность обстановкой в Афганистане. Эта страна переживает острый социально-экономический кризис.
«Важно не допустить сползания ситуации в этой близкой всем нам стране к гуманитарной катастрофе», — заявил Мишустин.
Председатель правительства РФ напомнил, что по поручению главы государства Афганистану была направлена первая партия гуманитарной помощи. Поддерживают афганский народ и другие государства ШОС.
В общих интересах — обеспечить мир, суверенитет и территориальную целостность Афганистана, сказал он.
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