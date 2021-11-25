Москва, 25 ноября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Ситуация в Афганистане беспокоит, важно не допустить в этой стране гуманитарной катастрофы. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил 25 ноябряна заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Nalog.ru Михаил Мишустин

Говоря об обострении региональных конфликтов, он выразил серьёзную озабоченность обстановкой в Афганистане. Эта страна переживает острый социально-экономический кризис.

«Важно не допустить сползания ситуации в этой близкой всем нам стране к гуманитарной катастрофе», — заявил Мишустин.

Председатель правительства РФ напомнил, что по поручению главы государства Афганистану была направлена первая партия гуманитарной помощи. Поддерживают афганский народ и другие государства ШОС.

В общих интересах — обеспечить мир, суверенитет и территориальную целостность Афганистана, сказал он.

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