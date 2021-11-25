Ярославль, , 15:06 — REGNUM Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров прокомментировал слова федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который назвал похожими на войну взаимоотношения владельцев НТО и органов власти.

Альфир Бакиров

В ходе конференции «Малый бизнес России: проблемы и перспективы» Борис Титов заявил, что ситуация с нестационарными торговыми объектами в России не меняется к лучшему, а отношение органов власти к НТО в крупных городах «больше похожи на войну».

По его словам, 75% владельцев киосков не заметили перемен к лучшему после январского распоряжения Правительства РФ об НТО. Напомним, тогда регионам было рекомендовано содействовать работе малоформатной торговли и увеличивать количество торговых мест. Однако на деле предприниматели помощи не увидели.

«Власти пользуются любыми предлогами, чтобы перекраивать рынок — новые чиновники отменяют решения старых, каждая команда пытается выстроить собственную схему НТО на свой вкус», — подчеркнул Борис Титов.

«Начиная с осени 2016 года, в областном центре сменились два мэра, при этом каждый из них имел свое представление о порядке в сфере НТО. Часто предприниматели жаловались, что ранее достигнутые договоренности с муниципальной властью нарушаются. Неоднократно выявлялись факты одностороннего расторжения договоров аренды земли под любым предлогом. Сейчас эта тема немного потеряла свою актуальность, но еще 2−3 года назад у нас был просто поток таких обращений», — рассказал Альфир Бакиров.

Он сообщил, что весной этого года предприниматели из Перми, Калининграда и Ярославля выиграли Конституционный суд, который постановил: принятые в муниципалитете правила благоустройства не должны препятствовать размещению нестационарных торговых объектов на придомовых территориях. В соответствие с этим решением должны быть приведены и законодательные акты на местах. Лишь на прошлой неделе комиссией муниципалитета по ЖКХ и благоустройству было решено снять запрет на размещение НТО во дворах.

Не лучше обстоят дела и с продлением договоров на размещение НТО без торгов.

«Мы много раз просили об этом мэрию, но безрезультатно. Потом депутаты муниципалитета уже сами вышли с такой инициативой, вынесли вопрос на обсуждение, и наш аппарат дал положительное заключение на проект нормативного акта. Но, к сожалению, запущенная с сентября этого года процедура обсуждения пока не дала каких-то результатов. Правда, на прошлой неделе заместитель мэра Ярославля Илья Мотовилов сообщил, что прорабатываются меры поддержки для владельцев НТО, и договоры на право размещения их объектов без торгов будут пролонгированы. Будем надеяться, что до конца года это реализуется. Диалога как такового нет, работа в этом направлении идет «со скрипом», — резюмировал Альфир Бакиров.

Выходом из ситуации, по мнению института уполномоченных, может стать принятие федерального закона об НТО, который установит единые для всей России правила. Пока этот документ «завис» в Госдуме, был разработан и представлен на обсуждение в Минпромторг типовой региональный законопроект. Предполагается, что он установит единые требования к порядку размещения НТО на всей территории регионов, исключив излишнее «творчество» муниципалитетов.

Весной 2021 года Ярославская область была отмечена Борисом Титовым как регион, где муниципальные органы власти не идут навстречу предпринимателям в вопросах размещения нестационарных торговых объектов. По результатам мониторинга регион наравне с Воронежской, Курганской и Новосибирской областями был назван субъектом Федерации, где проблема с НТО стоит особенно остро.

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