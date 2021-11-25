Альфир Бакиров заявил об отсутствии диалога с мэрией Ярославля по НТО
Ярославль, 25 ноября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров прокомментировал слова федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который назвал похожими на войну взаимоотношения владельцев НТО и органов власти.
В ходе конференции «Малый бизнес России: проблемы и перспективы» Борис Титов заявил, что ситуация с нестационарными торговыми объектами в России не меняется к лучшему, а отношение органов власти к НТО в крупных городах «больше похожи на войну».
По его словам, 75% владельцев киосков не заметили перемен к лучшему после январского распоряжения Правительства РФ об НТО. Напомним, тогда регионам было рекомендовано содействовать работе малоформатной торговли и увеличивать количество торговых мест. Однако на деле предприниматели помощи не увидели.
Он сообщил, что весной этого года предприниматели из Перми, Калининграда и Ярославля выиграли Конституционный суд, который постановил: принятые в муниципалитете правила благоустройства не должны препятствовать размещению нестационарных торговых объектов на придомовых территориях. В соответствие с этим решением должны быть приведены и законодательные акты на местах. Лишь на прошлой неделе комиссией муниципалитета по ЖКХ и благоустройству было решено снять запрет на размещение НТО во дворах.
Не лучше обстоят дела и с продлением договоров на размещение НТО без торгов.
Выходом из ситуации, по мнению института уполномоченных, может стать принятие федерального закона об НТО, который установит единые для всей России правила. Пока этот документ «завис» в Госдуме, был разработан и представлен на обсуждение в Минпромторг типовой региональный законопроект. Предполагается, что он установит единые требования к порядку размещения НТО на всей территории регионов, исключив излишнее «творчество» муниципалитетов.
Весной 2021 года Ярославская область была отмечена Борисом Титовым как регион, где муниципальные органы власти не идут навстречу предпринимателям в вопросах размещения нестационарных торговых объектов. По результатам мониторинга регион наравне с Воронежской, Курганской и Новосибирской областями был назван субъектом Федерации, где проблема с НТО стоит особенно остро.