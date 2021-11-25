Астрахань, 25 ноября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Астраханской области поддержало продление срока действия сертификата для переболевших COVID-19 с шести до 12 месяцев, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код сертификата вакцинации

«Продление действия сертификата с 6 месяцев до 12 — логичное решение. Полученные данные показывают, что переболевшие COVID-19 реже заболевают. Доля таких пациентов от общего числа составляет 0,74%. В случае одобрения данной инициативы президентом РФ у астраханцев в личных кабинетах срок действия сертификатов изменится автоматически», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ 24 ноября заявила, что сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год. Сейчас он действует шесть месяцев, но это решение было принято в период эпидемического подъёма, пояснила она.