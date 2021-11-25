Москва, , 15:02 — REGNUM Странам Запада следует пересмотреть ограничительные меры в отношении белорусской авиации. Об этом в ходе онлайн-брифинга 25 ноября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Здание МИД России Culture.ru

«Мы призываем страны Запада пересмотреть свои подходы и отменить свои неправомерные ограничительные меры, которые они ввели против белорусской авиации. Нужно иметь хотя бы какую-то честь», — подчеркнула дипломат.

Она напомнила, что белорусская сторона изначально была заинтересована в скорейшем рассмотрении вопроса. Именно с этой просьбой Минск обратил в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО). Но в организации обсуждение было перенесено на 2022 год. Захарова уверена, что ряд западных стран затягивает расследование экстренной посадки самолёта компании Ryanair в Минске в мае 2021 года, потому что эта тема является для них «неудобной».

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«Белорусская сторона неизменно проявляет заинтересованность в сотрудничестве с ICAO, готовность к открытому диалогу, причём делает это с первых минут инцидента», — подчеркнула представитель МИД РФ.

По её словам, «происходящее наводит на вполне определённые выводы: тем, кто ввёл санкции против Белоруссии, по-прежнему не удается найти убедительные доводы в оправдание своей политики в отношении Минска».

«Они просто, видимо, надеются использовать в этих целях результаты работы группы ICAO», — считает дипломат.

Со своей стороны Москва рассчитывает на объективность и беспристрастность членов группы, подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолёт авиакомпании Ryanair экстренно сел в аэропорту белорусской столицы из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. При этом был задержан находившийся на борту лайнера основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.

В связи с инцидентом лидеры ЕС приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты Евросоюза и совершать полёты над его территорией. Кроме того, европейским авиаперевозчикам рекомендовано отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.