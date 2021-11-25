Сеул, , 15:00 — REGNUM Южной Корее нужен новый стандарт в области прав человека, отражающий меняющиеся времена. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление он сделал 25 ноября в ходе церемонии по случаю 20-летия основания Национальной комиссии по правам человека, государственного органа по надзору за соблюдением гражданских прав.

Законопроекты о борьбе с дискриминацией вносятся в Национальное собрание (парламент) с 2007 года, однако ни один из них не был принят из-за противодействия консервативных законодателей и некоторых религиозных групп.

Особые споры вызывают положения, запрещающие дискриминацию сексуальных меньшинств, в то время как международное законодательство запрещает дискриминацию по признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности или сексуальных характеристик.

Мун Чжэ Ин призвал комиссию приложить больше усилий для построения общества, в котором все, особенно уязвимые слои населения, могут пользоваться равными правами.