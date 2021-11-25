Сеул, 25 ноября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Южной Корее нужен новый стандарт в области прав человека, отражающий меняющиеся времена. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

Данное заявление он сделал 25 ноября в ходе церемонии по случаю 20-летия основания Национальной комиссии по правам человека, государственного органа по надзору за соблюдением гражданских прав.

Законопроекты о борьбе с дискриминацией вносятся в Национальное собрание (парламент) с 2007 года, однако ни один из них не был принят из-за противодействия консервативных законодателей и некоторых религиозных групп.

Особые споры вызывают положения, запрещающие дискриминацию сексуальных меньшинств, в то время как международное законодательство запрещает дискриминацию по признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности или сексуальных характеристик.

Мун Чжэ Ин призвал комиссию приложить больше усилий для построения общества, в котором все, особенно уязвимые слои населения, могут пользоваться равными правами.