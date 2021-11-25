Кабул, 25 ноября 2021, 14:57 — REGNUM *Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ
Неизвестные боевики убили Бахауддина Кундузи, бывшего начальника службы безопасности провинции, который был похищен две недели назад возле своего дома в Афгнистане. Об этом сообщает «8 SOBH».
Инцидент произошел 24 ноября вечером в уезде Ханабад провинции Кундуз.
Члены семьи бывшего чиновника сообщили, что, хотя они неоднократно обращались после похищения к официальным лицам Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кундузе, не было найдено никаких следов.
Несколько дней назад в этой провинции неизвестные боевики похитили врача, и он до сих числится пропавшим без вести.
Необходимо отметить, что в последние дни в количество похищений и убийств бывших военных увеличилось в масштабах страны. Эти события происходят на фоне объявленной талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всеобщей амнистии.