* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:57 — REGNUM *Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Неизвестные боевики убили Бахауддина Кундузи, бывшего начальника службы безопасности провинции, который был похищен две недели назад возле своего дома в Афгнистане. Об этом сообщает «8 SOBH».

Инцидент произошел 24 ноября вечером в уезде Ханабад провинции Кундуз.

Члены семьи бывшего чиновника сообщили, что, хотя они неоднократно обращались после похищения к официальным лицам Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кундузе, не было найдено никаких следов.

Несколько дней назад в этой провинции неизвестные боевики похитили врача, и он до сих числится пропавшим без вести.

Необходимо отметить, что в последние дни в количество похищений и убийств бывших военных увеличилось в масштабах страны. Эти события происходят на фоне объявленной талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всеобщей амнистии.