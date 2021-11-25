Москва, 25 ноября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Российский грузовой корабль «Прогресс МС-17» отстыковался от модуля «Наука» на МКС вместе с переходной проставкой, обеспечив возможность для дальнейшей стыковки модуля с прибывающим узловым модулем «Причал», следует из трансляции Роскосмоса.

NASA Прогресс МС-17

Корабль отстыковался от станции в 14:23 мск. По данным Роскосмоса, в 17:34 мск двигатель корабля «Прогресс МС-17» будет включен на торможение, а в 18:08 он войдет в плотные слои атмосферы и разрушится.

Как сообщало ИА REGNUM, космический корабль «Прогресс МС-17» после отстыковки от Международной космической станции будет затоплен в Тихом океане.

Отметим, что модуль «Причал» станет последним новым модулем в составе российского сегмента МКС.

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