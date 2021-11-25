Женева, Швейцария, 25 ноября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Заявку на вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО) подала Туркмения. Об этом 25 ноября сообщила генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала на своей странице в соцсети Twitter.

Wto.org ВТО

«Туркменистан подает свою заявку, чтобы начать процесс присоединения к ВТО», — говорится в ее сообщении.

Также к нему прикреплена фотография, на которой запечатлен момент передачи туркменским постпредом в Женеве Атагельды Халджановым указанного документа Оконджо-Ивеале.

Отметим, Туркмения подала заявление в ВТО на получение статус наблюдателя в мае 2020 года и получила таковой в июле минувшего года.