Москва, 25 ноября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Анонсирование поднятия цен в 2022 году российскими ресторанами на 15% обусловлено несколькими следующими объективными причинами, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый ресторан

«Среди причин роста цен в российских ресторанах:

— ускорение годовой инфляции до 8,13% в ноябре месяце и вызванной ею ростом цен на продовольствие. Больше всего в этом году подорожали мясо, рыба, морепродукты, импортные сыры.

Стоимость мяса свинины и говядины в среднем выросла на 18%, стоимость мяса птицы увеличилась на 20%. Увеличились цены на овощи и фрукты, зелень, лимоны, картофель на 20−45%. Силами спекулянтов цена красной икры достигла исторического максимума в 5 тысяч рублей при хорошей путине в этом году;

— увеличение себестоимости блюд из-за роста стоимости составляющих и инградиентов;

— увеличение стоимости российских вин с 1 января 2022 году на 20−25%, повышение минимальных розничных цен на крепкий алкоголь на 7,5%. При этом в ресторанах продажа крепкого алкоголя и вин идет с наценкой от розничной цены;

— третьей волной коронавируса и введенными в Москве, Московской области и ряде российских городов кратковременных локдаунов. Рестораны на время введения нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября были закрыты и работали только на доставку и на вынос блюд.

— увеличением стоимости логистики на доставку продуктов и сопутствующих инградиентов для приготовления блюд и угощений;

— падением трафика посещений в ресторанах и заведениях общепита после окончания нерабочих дней. По имеющимся данным в Москве он упал до 45%.

— новостями о планируемых QR-кодах для посещения ресторанов, кафе и заведений общепита. Госдума уже 16 декабря может рассмотреть правительственные законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

Рост стоимости обслуживания в ресторанах в связи с ростом цен уменьшит и без того «поредевшую» клиентскую базу.

Чтобы как-то нивелировать предстоящее повышение цен и сделать это более постепенным и «мягким», некоторые рестораны вынуждены будут отказаться от использования дорогих продуктов и специй, сократить размеры порций, увеличить сегмент предоставления услуг по предоставлению блюд на вынос.

Однако не все рестораторы смогут заменить дорогие и изысканные ингредиенты более дешевыми. Да и в некоторых случаях это не целесообразно из-за возможной потери «изюминки» и вкусовых качеств блюд.

Планируется изменение формата ресторанов и предоставления ими ресторанных услуг, что уже мы наблюдаем на ресторанном рынке. В итоге, спрос на посещение ресторанов и кафе может снизиться

Это в свою очередь приведет к снижению выручки от реализации услуг в ресторанном бизнесе и его дальнейшему сокращению в условиях продолжающейся пандемии», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что сетевые рестораны анонсируют повышение цен на блюда в 2022 году. В «Шоколаднице» могут поднять цены на 8%, в Black Star Foods — на 5−15%.

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