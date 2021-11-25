Москва, 25 ноября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Критика в отношении ЕГЭ всегда существует, и благодаря ей страна движется вперёд в этой сфере. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Obrnadzor.gov.ru Анзор Музаев

«Критика в адрес ЕГЭ всегда была и существует. Благодаря этой критике мы двигаемся вперёд. Очень много изменений конструктивных, которые оценивает экспертное сообщество, в первую очередь учителя положительно оценивают», — сказал Музаев.

По его словам, в заявлении главы СК РФ Александра Бастрыкина об отмене ЕГЭ «конкретных предложений мы не увидели».