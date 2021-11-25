Вашингтон, 25 ноября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Дуэт энтузиастов Криса и Альберта анонсировал дату выхода своего фанатского ремастера игры Resident Evil 4. Об этом 25 ноября пишет «Игромания».

Resident Evil 4

Обновлённая версия Resident Evil 4 выйдет 2 февраля 2022 года. Геймеров ждут улучшенные текстуры, исправление множество ошибок оригинала, а также уникальные функции — например, возможность самостоятельно регулировать поле зрения персонажа.

Модификация будет распространяться бесплатно. Отмечается, что она полностью совместима с версией игры Resident Evil 4 Ultimate HD Edition.