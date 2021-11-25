Москва, 25 ноября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Генеральной прокуратуре может не потребоваться согласие Госдумы на передачу дела депутата Валерия Рашкина (КПРФ) в суд. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября, об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов в ходе дискуссии в Госдуме.

Генеральная прокуратура РФ

«Есть много примеров из практики, когда это согласие не нужно, буду действовать согласно процедуре», — отметил Краснов.

Краснов в ходе пленарного заседания попросил депутатов Госдумы дать согласие на снятие неприкосновенности с депутата КПРФ Валерия Рашкина и согласиться на возбуждение уголовного и административного дела в отношении него.

Согласно процедуре при направлении дела в суд необходимо согласие Госдумы. Однако были прецеденты, когда такое разрешение не запрашивалось, отметил генпрокурор.