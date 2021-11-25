Санкт-Петербург, 25 ноября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В Азербайджане высоко ценят вклад президента России Владимира Путина в урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом 25 ноября сообщила спикер Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова на встрече со спикером Совета федерации РФ Валентиной Матвиенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Именно при его содействии было подписано трёхстороннее соглашение, на которое все возлагали и возлагают большие надежды. Ничего не даётся легко, тем более разрешение таких конфликтов», — сказала Гафарова.

Она заявила, что Азербайджан нацелен на то, чтобы в карабахском регионе была стабильность и мир, так как без этого невозможна стабильность в Закавказье. Гафарова отметила, что Баку намерен приложить все усилия, чтобы добиться мирной жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было заключено соглашение о прекращении огня. 10 ноября в регион прибыли первые российские миротворцы. Часть территории Нагорного Карабаха, в том числе Шуша, перешла под контроль Баку.