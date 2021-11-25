Старый Оскол, Белгородская область, 25 ноября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью признан 50-летний житель Старого Оскола Белгородской области. Мужчина в подъезде поссорился с соседом из-за громкого ремонта, сообщили ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Ключи в замочной скважине

В июле 2021 года староосколец ремонтировал замок на входной двери. На шум из своей квартиры вышел его сосед в состоянии алкогольного опьянения. Между мужчинами завязалась ссора и подсудимый включённой электро-шлифовальной машинкой поранил оппонента. От массивной кровопотери подмышечной области 45-летний сосед скончался на месте.

Приговором суда мужчине назначено восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. В пользу потерпевшей стороны он должен выплатить 600 тысяч рублей.