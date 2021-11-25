Варшава, 25 ноября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 25 ноября начал свой официальный визит в Германию, где он встретится с действующим канцлером Ангелой Меркель и ее преемником Олафом Шольцем. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

В преддверии встречи Матеуш Моравецкий заявил журналистам, что главной темой обсуждения станет энергетическая безопасность ЕС в контексте работы российско-германского газопровода «Северный поток — 2».

Премьер-министр Польши отметил, что «газопровод может стать еще одним элементом давления со стороны Кремля».

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября немецкие социал-демократы, «зеленые» и свободные демократы успешно завершили коалиционные переговоры. Это означает, что в Германии новое правительство сформируется уже в начале декабря.