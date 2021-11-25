Ирвайн, США, 25 ноября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Энтузиасты обнаружили в коде официального сайта Xbox упоминание игры World of Warcraft: Complete Edition. Об этом 25 ноября пишет «Игромания».

Скриншот из игры World of WarCraft: Battle for Azeroth

Издание отмечает, что ещё в 2020 году версия WoW: Shadowlands для Xbox Series X/S получала возрастной рейтинг на сайте одного из бразильских рейтинговых агентств. Однако тогда разработчики из Blizzard опровергли выход игры на консолях, сославшись на ошибку агентства.

Напомним, что World of Warcraft является эксклюзивом платформы PC со дня своего релиза в 2004 году. Однако руководство Blizzard неоднократно обсуждало возможность выпустить её на консолях.